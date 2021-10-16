Пеле уже больше года не может самостоятельно двигаться, но трехкратный чемпион мира не теряет оптимизма, подбадривая своих почитателей.

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"Слава Богу, со мной все в порядке, чувствую себя лучше. Я даже готов в воскресенье выйти на поле! Серьезно, спасибо за все, спасибо каждому, кто дал мне сил. Бог хочет, чтобы я был с вами", – сказал Пеле.

К слову месяц назад 80-летний бразилец во второй раз оказался в больнице из-за осложнений после операции. Его состояние удалось нормализовать. Пеле уже отпустили домой, где он находится под наблюдением родных.

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