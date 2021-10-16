Пеле вже понад рік не може самостійно рухатися, але триразовий чемпіон світу не втрачає оптимізму, підбадьорюючи своїх прихильників.

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"Слава Богу, зі мною все гаразд, почуваюся краще. Я навіть готовий у неділю вийти на поле! Серйозно, спасибі за все, спасибі кожному, хто дав мені сил. Бог хоче, щоб я був з вами", – сказав Пеле.

До слова місяць тому 80-річний бразилець вдруге опинився у лікарні через ускладнення після операції. Його стан вдалося нормалізувати. Пеле вже відпустили додому, де він перебуває під наглядом рідних.

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