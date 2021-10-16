Пеле: Я навіть готовий у неділю вийти на поле
Легендарний бразилець Пеле продовжує інформувати уболівальників про свій стан.
Пеле вже понад рік не може самостійно рухатися, але триразовий чемпіон світу не втрачає оптимізму, підбадьорюючи своїх прихильників.
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"Слава Богу, зі мною все гаразд, почуваюся краще. Я навіть готовий у неділю вийти на поле! Серйозно, спасибі за все, спасибі кожному, хто дав мені сил. Бог хоче, щоб я був з вами", – сказав Пеле.
До слова місяць тому 80-річний бразилець вдруге опинився у лікарні через ускладнення після операції. Його стан вдалося нормалізувати. Пеле вже відпустили додому, де він перебуває під наглядом рідних.
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