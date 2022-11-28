Бразилия начала Мундиаль с уверенной победы над Сербией. Швейцария также выиграла свой матч, справившись с Камеруном. Сегодня команды разыгрывали досрочный выход в плей-офф. Предыдущая встреча, состоявшаяся на ЧМ-2018, завершилась ничьей.

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Тите до конца группового этапа потерял Неймара, но это предсказуемо не слишком ослабило его команду. "Селесао" снова предстали монолитными и превосходили соперника в каждой стадии. Швейцарии до перерыва не дали создать вообще ничего (1 удар) – Милитао отлично подстраховал правый фланг обороны.

В первой четверти матча Бразилия присматривалась. Были опасные подходы к воротам, но они не завершались ударами. Рафинья наконец-то создал отличный момент для Винисиуса – удар вингера потянул вратарь. Бразильцы усиливали давление и любую ошибку соперников использовали для быстрой атаки.

Трудность "сине-желтых" заключалась в том, что Швейцария не так часто ошибалась. "Нати" смело разыгрывали от ворот и активно привлекали Зоммера, работая под прессингом Бразилии. А после каждой потери сразу закрывались. Швейцария в последние годы не менее монолитна, просто ниже классом.

Неудивительно, что гол пришел после секундного хаоса, в котором лучше сориентировались бразильцы. Несколько ничейных мячей в центре поля, Каземиро вывел на удар Винисиуса, а тот мастерски переиграл голкипера. Впрочем, гол не засчитали – VAR зафиксировал офсайд, о котором никто даже не подумал.

С одной стороны, Швейцарии повезло. С другой – на том отрезке гол Бразилии выглядел алогичным. Европейцы агрессивно начали второй тайм (5:0 по ударам на 20 минут). Реальной остроты почти не было, однако команда Якина заставила "селесао" обороняться.

В конце концов, класс бразильцев все же сделал разницу. Они думают быстрее, они исполняют лучше. Винисиус сместился с фланга, Родриго тонко отдал на Каземиро, а хавбек Манчестер Юнайтед в касание пробил в дальний угол. Этот гол стал единственным в матче и подарил "селесао" победу.

Бразилия набрала 6 очков и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира. Швейцария с 3 очками осталась на втором месте. В последнем туре "нати" нужно не уступить сербам и надеяться, что Камерун не обыграает Бразилию.

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