Чемпионаты мира постоянно собирают вокруг себя разных оракулов, провидцев и прогнозистов.

Очередным "инсайдом" поделился пользователь TikTok @worldcuptimetraveller, назвавший себя "путешественником во времени". Ему якобы уже удалось посмотреть финал ЧМ-2022 и сделать скрины телевизора.

На экране бразильцы отмечают победу 2:1 над французами. Голами за "селесао" должны отличиться Маркиньос и Ришарлисон, а со стороны "Ле Блё" Антуан Гризманн.

Видео набрало свыше 2 миллионов лайков. До финального матча катарского ЧМ осталось еще три недели (18 декабря), а Бразилия и Франция уже гарантировали себе место в плей-офф.

Похожие истории случались год назад на Евро. В TikTok были пользователи, которые заранее "видели" триумф Италии и разгромную победу Англии над Украиной (4:0). Впрочем, есть подозрения, что кто-то забавляется массовым созданием разных видео, а затем резонанс получают только успешные прогнозы.

Бразилия дожала Швейцарию пушкой Каземиро и вышла в плей-офф ЧМ-2022