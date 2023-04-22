Кристал Пэлас принимает Эвертон в 32-м туре АПЛ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Кристал Пэлас – Эвертон стартует в 17:00 по киевскому времени. "Ириски" в последних 4-х матчах АПЛ набрали всего два очка и ходят по лезвию ножа, находясь на границе зоны вылета. Только лучшая разница мячей и наличие еще худших конкурентов позволяют команде Виталия Миколенко держаться вне тройки неудачников.

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Кристал Пэлас после серии неудач вместо Патрика Виейра назначил Роя Ходжсона. С проверенным тренером результаты сразу пошли вверх – три победы подряд над Лидсом, Саутгемптоном и Лестером. "Орлы" после удачной серии с командами калибра как раз Эвертона оторвались от зоны вылета уже на 9 очков.

Виталий Миколенко попал в стартовый состав. В сезоне АПЛ 2022/23 украинец сыграл за Эвертон 30 матчей, результативными действиями не отличался.

Прямая трансляция игры – на Setanta Sports. Следить за основными событиями игры можно в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы:

Кристал Пэлас:

Эвертон: