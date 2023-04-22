Крістал Пелас приймає Евертон у 32-му турі АПЛ. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Крістал Пелас – Евертон стартує о 17:00 за київським часом. "Іриски" у останніх 4-х матчах АПЛ набрали лише два очки і ходять по лезу ножа, перебуваючи на межі зони вильоту. Тільки краща різниця м'ячів і наявність ще гірших конкурентів дозволяють команді Віталія Миколенка триматися поза трійкою невдах.

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Крістал Пелас після серії невдач замість Патріка Вієйра призначив Роя Ходжсона. Із перевіреним тренером результати одразу пішли вгору – три перемоги поспіль над Лідсом, Саутгемптоном і Лестером. "Орли" після вдалої серії з командами калібру якраз Евертона відірвалися від зони вильоту вже на 9 очок.

Віталій Миколенко потрапив у стартовий склад. У сезоні АПЛ 2022/23 українець зіграв за Евертон 30 матчів, результативними діями не відзначався.

Пряма трансляція гри – на Setanta Sports. Стежити за основними подіями гри можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади:

Крістал Пелас:

Евертон: