"Я не служил в армии, но прошел сборы у Кварцяного. Это почти равноценно. Такие сборы были у меня впервые, мы ежедневно бегали по 15 км. Потом еще силовые упражнения были, "жабки", "кони". Мяча не было. 7 дней мы были на Шацких озерах.

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Постоянно кросс, упражнения. Один мяч на 35-40 человек. Я ни разу, наверное, к мячу не коснулся. Мы играли 15 на 17, 17 на 17. В 6:30 был подъем, выпивали овес. Он мне говорил: "Артем, я хочу, чтобы ты был как конь. Мне надо, чтобы ты пил овес". Я думал: "Какой овес?" Просто был казан, мы брали, выпивали и бежали. Мы прибегали, ложились спать, потом вновь вставали, кушали и бежали. За 7 дней я пробежал 105 км.

После этого я приехал в Днепр и у меня все на спад пошло от неправильной подготовки. В первой части сезона сыграл 8 матчей, но не забил ни одного гола. Чувствовал, что я не в кондициях", – рассказал Довбик в интервью программе "BurBuzz".

Напомним, в текущем сезоне Артем провел за СК Днепр-1 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. Форвард возглавляет ретинг лучших бомбардиров УПЛ первой части чемпионата, опережая ближайшего преследователя – Виктора Цыганкова – на 3 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.

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