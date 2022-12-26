Болельщики выбрали самого полезного футболиста своей команды в уходящем году.

Форвард Артём Довбик стал лучшим игроком команды в 2021 году, сообщает официальный сайт СК Днепр-1.

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В голосовании приняли участие 651 болельщик, каждый из которых должен был назвать тройку лучших игроков. За первое место насчитывалось 3 балла, за второе – 2, а за третье – 1.

Довбик набрал 1923 балла (596 первых мест, 59 вторых, 17 третьих), опередив Александра Пихалёнка (1081 балл) и Владислава Дубинчака (392 балла).

Напомним, в текущем сезоне Артем провел за СК Днепр-1 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. Форвард возглавляет ретинг лучших бомбардиров УПЛ первой части чемпионата, опережая ближайшего преследователя – Виктора Цыганкова – на 3 гола.

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