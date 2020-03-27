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Педро опроверг свои же слова об уходе из Челси

09:31 27 Читати українською
Педро опроверг свои же слова об уходе из Челси
Педро Родригес / Reuters

Вингер Челси Педро Родригес заявил, что его слова о летнем уходе из клуба стали следствием неправильного перевода.

"Как многие знают, мой контракт заканчивается в мае. Но я до сих пор не говорил с клубом о том, будет ли он продлен, и буду я продолжать.

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Я видел кучу сообщений от фанатов Челси, которые прощались и благодарили меня за проведенное здесь время. Я это ценю, но хотел бы сказать всем фанатам, что мой текущий контракт заканчивается, впрочем, я все еще должен поговорить с клубом.

Я не знаю, останусь играть здесь или нет. Этот разговор еще впереди. Но я не договаривался ни с одним другим клубом. Я принадлежу Челси, у меня есть контракт. Мое желание – остаться здесь, но, очевидно, мы не знаем, что произойдет. Я должен поговорить с клубом и посмотрим, что произойдет", – рассказал Педро в комментарии официальному сайту Челси.

К слову, в текущем сезоне АПЛ 32-летний испанец провел 9 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.

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