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КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР

Педро подтвердил свой уход из Челси

19:26 126 Читати українською
Педро подтвердил свой уход из Челси
Педро Родригес / Фото ФК Челси

Форвард Челси Педро Родригес проводит последний сезон в лагере "синих".

Я прекращу сотрудничество с Челси, но сейчас это не самое главное, я об этом не задумываюсь.

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Что будет, то будет, но сейчас это не так важно. Ведь мы даже не знаем, когда возобновим тренировки", – цитирует Педро Cadena Ser.

Напомним, из-за распространения коронавируса АПЛ приостановлена на неопределенный срок. В нынешнем сезоне чемпионата Англии 32-летний испанец провел 9 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.

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