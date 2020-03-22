На титул Ливерпуля не посягают, боязнь грандиозного штрафа, план возобновления сезона – главное из совещания АПЛ

19 марта представители клубов АПЛ обсудили ситуацию с коронавирусным карантином в режиме телефонной конференции и решили продлить паузу до конца апреля. С помощью инсайдов The Athletic и информации других британских изданий отвечаем на самые важные вопросы.

Насколько реально возобновить сезон 30 апреля?

Все понимают, что в эту дату, скорее всего, АПЛ не возобновится. Однако клубам нужно было провести четкую границу. Получив конкретику, они могут оценить ситуацию и сообщить футболистам планы на ближайшее будущее.

АПЛ перенесла дату возобновления чемпионата

30 апреля – самый приемлемый вариант. Судя по медицинским отчетам, раньше точно не будет возможности играть. А наперед продолжать паузу, например до 30 мая, также нет смысла, чтобы потом не кусать локти, что могли стартовать быстрее.

У некоторых участников встречи сложилось впечатление, что АПЛ пойдет на все, чтобы возобновить сезон до конца мая. Даже если придется играть при пустых трибунах. Пока клубы такую ​​опцию не обсуждали, но многие готовы сделать решительные шаги, чтобы удовлетворить трансляторов.

Эта информация подкрепляется инсайдом The Telegraph: сезон в Англии планируют возобновить 1 июня и до 11 июля завершить, включая 9 туров АПЛ и Кубок Англии.

Как эта задержка повлияет на следующий сезон?

В идеале – никак. Если коронавирус позволит вернуться на поле в начале лета, за полтора месяца доиграют предыдущий чемпионат. Матчи без зрителей считаются приемлемыми, чтобы успеть завершить этот сезон и вовремя (8 августа) начать следующий.

Об отпуске футболистов никто серьезно не волнуется, учитывая длинную карантинную паузу. Ожидается, что им хватит 2 недели перерыва между кампаниями, а не заявленные в обычном режиме 6 недель. Тем более, что перенесенный чемпионат Европы как раз бы и продолжался до середины июля.

Как решится вопрос летнего трансферного окна?

Об этом активно говорили, потому что существует немало нюансов, связанных с контрактами. В соглашениях футболистов есть опции продления сотрудничества, которые должны быть активированы до определенной даты – обычно до середины мая. Но клубы не смогут принимать решения, не зная свой бюджет на следующий сезон, не зная, в котором дивизионе они будут играть.

Следующая встреча представителей состоится через 3 недели. За это время стороны подумают, как выйти из ситуации. Пока предлагают сместить даты в контрактах так, чтобы они соответствовали измененному календарю сезона, если с этим согласится Ассоциация профессиональных футболистов.

На самом деле клубы не слишком обеспокоены по этому поводу. Все уверены, что здравый смысл возьмет верх, а контракты будут переписаны. Обычно соглашения футболистов рассчитаны до 30 июня. Продление до 30 июля выглядит вполне нормально.

Популярная мысль: "Убедить футболистов поиграть за клуб еще две недели в такой ситуации – не проблема". Руководящий орган ФИФА, который отвечает за трансферы, должен помочь.

Может ли текущий сезон быть аннулирован?

Во время конференции было принято решение, что сезон-2019/20 должен быть завершен в любом случае. Никаких намеков на то, чтобы отобрать у Ливерпуля первый за 30 лет титул, от участников встречи не было.

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Исполнительный вице-председатель Манчестер Юнайтед Эд Вудворд громче всех выступал за продолжение сезона. Он стоит на том, что нужно доиграть даже в сентябре или октябре, если этого потребует ситуация.

Все представители напуганы огромным штрафом, который придется выплатить трансляторам. Sky и BT Sport могут потребовать от клубов возврат 762 миллионов фунтов, чтобы покрыть сгоревшие матчи до конца чемпионата. Это будет считаться нарушением договора.

Бродкастеры все же должны пойти на компромисс и снизить сумму штрафа, сохранив хорошие отношения с АПЛ. Впрочем, деньги за трансляции – не единственная финансовая проблема. Клубы рискуют оплатой от титульных спонсоров, которые в соответствии с контрактами должны попадать на экраны ТВ. Некоторые клубы по оценкам потеряют 5-6 миллионов фунтов за матч.

Пострадают не только футболисты, но и персонал, не только скромные клубы, но и гранды, где счет не в сотнях тысяч, а в сотнях миллионов. Поэтому аннулирование сезона считается самым страшным сценарием, которого будут избегать до последнего.

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Какие есть альтернативы?

Представители Вест Хэма и Брайтона обеспокоены, что сезон не удастся закончить. Если коронавирусный карантин продлится до июля, доиграть 9 туров текущей АПЛ и вовремя начать следующую – нереально.

Исполнительный директор Вест Хэма Каррен Брэди написала колонку в The Sun, что "единственным справедливым решением будет аннуляция нынешнего сезона". Но такое мнение не встретило никакой поддержки, его раскритиковал даже владелец ВХЮ Дэвид Салливан. Правда, коронавирус может по-настоящему спасти клуб Ярмоленко: "молотобойцы" только благодаря разнице голов вне зоны вылета, а так риск понижения в классе исчезает.

В случае затягивания пандемии, которая не позволит доиграть сезон, клубам действительно будет сложно найти решение. Аннулировать сезон – полетят судебные иски от лидеров Чемпионшипа Лидса и Вест Бромвича. Зафиксировать текущие позиции – в суд подадут Норвич, Борнмут и Астон Вилла, которые находятся в зоне вылета. Пока эти варианты официально не обсуждались клубами. Надежды на завершение сезона живы.

Какие мотивы клубов?

Представители уверяют – дело не только в деньгах. Клубы считают, что имеют ответственность перед своими болельщиками в трудные времена. "Футбол – это отдушина. Людей поглотит скука, они будут сходить с ума. Трансляции матчей могут спасти психическое состояние многих", – убеждает один из участников конференции.

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