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Лэмпард определился со звездной заменой для Кепы

18:51 40 Читати українською
Лэмпард определился со звездной заменой для Кепы
Джанлуиджи Доннарумма / Getty Images

Вопрос вратарской позиции в Челси на следующий сезон остается открытым.

Тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард не готов делать ставку на Кепу Аррисабалагу, информирует Calciomercato.

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Испанец вернулся в основу команды после недоразумений с наставником, но поиски нового голкипера продолжаются. Одним из главных кандидатов стал Джанлуиджи Доннарумма, которого оценивают в 60 млн евро. Действующий контракт вратаря сборной Италии с Миланом рассчитан только до лета 2021 года. В текущем сезоне Доннарумма пропустил 33 мяча в 26 матчах.

Напомним, Кепа присоединился к Челси два года назад, став самым дорогим голкипером мира – Атлетик получил за своего воспитанника 80 млн евро.

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Англия Трансферы Джанлуиджи Доннарумма Джанлуиджи Доннарумма Трансферы Челси Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард Милан Милан Кепа Аррисабалага Кепа Аррисабалага Челси Челси
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