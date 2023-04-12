Педрінью, який виступає за Атлетіко Мінейро на правах оренди з Шахтаря, визначився щодо майбутнього.

24-річний вінгер хоч і належить "гірникам", проте не має бажання повертатись в Україну. Саме тому бразильський клуб продовжує вести перемовини щодо продовження оренди, яка завершується влітку, повідомляє Superesportes.

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Вілл Дантас, агент Педрінью, розповів представниками преси, що ситуація розвивається позитивно. Вже до кінця поточного тижня може бути відповідний результат.

Нагадаємо, Шахтар підписав бразильця з Бенфіки влітку 2021 року. Після повномасштабного вторгнення Росії футболіст перебрався в Атлетіко Мінейро. У сезоні-2023 Педрінью вже награв 15 поєдинків.

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