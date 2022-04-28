Вінгер Шахтаря Педрінью продовжує цікавити чимало клубів. Зараз у його послугах серйозно зацікавлений Вулверхемптон.

"Вовки" готові підсилитись зірковим представником українського гранда, стверджує Goal. Перемовини вже розпочались і просуваються доволі інтенсивно.

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Дуже ймовірно, що перехід вдасться оформити вже влітку. Шахтар отримав першу пропозицію, але наразі наполягає на повноцінному трансфері Педрінью, у якому дуже зацікавлений наставник англійців Бруну Лаже.

Нагадаємо, 24-річний бразилець перебрався до "гірників" минулого літа і встиг провести за український колектив 19 поєдинків (чотири голи й три асисти).

Щодо Вулверхемптона, то крманда за кілька турів до кінця сезону АПЛ перебуває серед претендентів на місце у єврокубках. Від Вест Хема, який йде сьомим, "вовків" відділяють всього 3 пункти.

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