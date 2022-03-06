"Сегодня я получил запрос от большого европейского клуба. Ранее на связь с нами выходил Порту, но клуб, с которым я говорил сегодня, – топ-клуб из Испании", – цитирует агента Torcedores.

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Отмечается, что руководство Шахтера дало согласие на ведение агентом переговоров о продаже хавбека или его аренду сроком на три месяца. Из-за нападения России на Украину ФИФА и УЕФА планируют открыть специальное трансферное окно для украинских клубов. К слову, ранее интерес к игроку проявляли представители бразильской Серии А – Ботафого, Палмейрас, Сан-Паулу и Коринтианс.

Напомним, Педриньо перешел в Шахтер из Бенфики 1 июля 2021-го за 18 млн евро и подписал с "горняками" контракт до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 17 млн евро.

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