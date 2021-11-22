Испанец стал победителем финального этапа, сообщает издание Tuttosport, которое и вручает награду.

Педри получил рецидив травмы – хавбек Барселоны вылетел до конца группового этапа ЛЧ

Педри был признан лучшим по итогам фанатского голосования и выбора жюри. Список судей поражал своей звездностью – Шевченко, Маттеус, Стоичков, Бутрагеньо, Шапюиза, Недвед, Тони, Это'о, Костакурта, Ван дер Сар, Верон и Руи Кошта. В расширенный список претендентов входили украинцы Мудрик и Забарный, однако были отсеяны на предыдущих этапах.

Напомним, в прошлом сезоне Педри провел за Барселону 52 матча, отличился 4 голами и 6 ассистами. 18-летний хавбек также являлся ключевым игроком сборной Испании, дошедшей до полуфинала Евро. Забрать свою награду он сможет 13 декабря на гала-концерте в Турине. В прошлом году триумфатором Golden Boy стал Эрлинг Холанд из Боруссии Дортмунд.

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