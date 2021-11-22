Іспанець став переможцем фінального етапу, повідомляє видання Tuttosport, яке і вручає нагороду.

Педрі зазнав рецидиву травми – хавбек Барселони вилетів до кінця групового етапу ЛЧ

Педрі був визнаний найкращим за підсумками фанатського голосування і вибору журі. Список суддів вражав своєю зірковістю – Шевченко, Маттеус, Стоїчков, Бутрагеньйо, Шапюїза, Недвед, Тоні, Ето'о, Костакурта, Ван дер Сар, Верон та Руї Кошта. До розширеного списку претендентів входили українці Мудрик і Забарний, однак були відсіяні на попередніх етапах.

Нагадаємо, у минулому сезоні Педрі провів за Барселону 52 матчі, відзначився 4 голами і 6 асистами. 18-річний хавбек також був ключовим гравцем збірної Іспанії, яка дійшла до півфіналу Євро. Забрати свою нагороду він зможе 13 грудня на гала-концерті в Турині. Минулого року тріумфатором Golden Boy став Ерлінг Холанд із Борусії Дортмунд.

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