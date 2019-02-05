Печерський райсуд Києва 12-13 лютого розгляне кілька справ щодо Павелка

Наступного тижня Печерський районний суд Києва розгляне відразу кілька справ про адміністративні правопорушення президента Федерації футболу України, голови бюджетного комітету Верховної Ради Андрія Павелка.

"Згідно з інформацією офіційного сайту судової влади України, 4 лютого до суду надійшли 13 протоколів про адміністративні правопорушення від Національного агентства з питань запобігання корупції стосовно Павелка.

По цих справах вже призначений склад суду та частина з них вже призначені до розгляду. Так, 12 лютого суддя Володимир Карабань розгляне 5 справ про адміністративні правопорушення Павелка та ще одну справу розгляне суддя Олег Білоцерківець. 13 лютого ще 3 справи стосовно Павелка розгляне суддя Віта Бортницька. Також ще мають бути призначені до розгляду три справи щодо Павелка, які потрапили до судді Білоцерківця, та ще одна, яку має розглянути суддя Бортницька.

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Як повідомлялося, 29 грудня НАЗК прийняло рішення, в якому зазначається, що під час повної перевірки декларацій Павелка 2015-2017 роки не встановлено ознак незаконного збагачення та наявності конфлікту інтересів. Точність оцінки задекларованих Павелком активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

Водночас НАЗК встановило, що Павелко зазначив недостовірні відомості про право користування ним об'єктами нерухомості, дохід, нарахований/отриманий ним протягом звітного періоду, розмір здійсненого президентом ФФУ правочину у звітному періоді. Також у рішенні НАЗК зазначається, що робота Павелка в компанії UEFA Events SA не порушує закон, якщо є неприбутковою та неоплачуваною.

"З відкритих джерел встановлено, що UEFA Events SA за організаційною формою є корпорацією (legal form corporation). Таким чином, входження суб'єкта декларування до складу ради директорів UEFA Events SA не порушуватиме чинного законодавства, за умови, якщо діяльність цієї компанії обмежується вказаною метою, робота суб'єкта декларування у складі ради директорів UEFA Events SA не буде будь-яким чином та у будь-якій формі оплачуватися", – зазначається у рішенні НАЗК від 29 грудня.

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