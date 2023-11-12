В поединке 12-го тура Серии А Милан на выезде упустил победу над Лечче (2:2). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Милан в статусе фаворита сумел распаковать ворота Лечче в середине тайма – Жиру на правах юбиляра (100-й матч в футболке "россонери") открыл счет. Еще до перерыва Рейндерс удвоил преимущество команды Пиоли и, казалось, снял вопрос о победителе.

Ювентус удержал победу над Кальяри и вышел в лидеры Серии А, Лечче испортил юбилей Жиру, оформив камбэк с Миланом

Другого мнения были хозяева, которые после отдыха взялись выковывать необходимый для себя результат. Сначала Сансоне удачно добил сферу после розыгрыша углового, а уже через мгновение Банда шокировал гостей голом, восстановив статус-кво. В добавленное время Жиру заработал два "горчичника" подряд и оставил команду в меньшинстве, а Пикколи ударом с дальней дистанции поймал Меньяна врасплох и вывел Лечче вперед. Однако, VAR спас честь Милана, зафиксировав фол в атаке.