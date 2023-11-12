У поєдинку 12-го туру Серії А Мілан на виїзді втратив перемогу над Лечче (2:2). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Мілан у статусі фаворита зумів розпакувати ворота Лечче в середині тайму – Жиру на правах ювіляра (100-й матч у футболці "россонері") відкрив рахунок. Ще до перерви Рейндерс подвоїв перевагу команди Піолі і, здавалось, зняв питання щодо переможця.

Ювентус втримав перемогу над Кальярі і вийшов у лідери Серії А, Лечче зіпсував ювілей Жиру, оформивши камбек з Міланом

Іншої думки були господарі, які після відпочинку взялись виковувати необхідний для себе результат. Спочатку Сансоне вдало добив сферу після розіграшу кутового, а вже за мить Банда шокував гостей голом, відновивши статус-кво. У доданий час Жиру заробив два "гірчичники" поспіль і залишив команду у меншості, а Пікколі ударом з далекої відстані спіймав Меньяна зненацька і вивів Лечче вперед. Однак, VAR врятував честь Мілана, зафіксувавши фол в атаці.