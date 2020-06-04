"ПЦР-тест стоит от 700 до 1500 грн": спортдиректор ПФЛ разъяснил правила подготовки футболистов к матчам

Спортивный директор ПФЛ Евгений Мороз рассказал о санитарных нормах на период карантина.

"Команда собирается на стадионе, проходит температурный скрининг. Обязательно проводится ПЦР-тестирование всей команды, тренерского штаба и персонала. Сейчас стоимость одного анализа составляет от 700 до 1500 грн на одного человека. Результаты анализа можно получить на следующий день. Имея негативные результаты, команда приступает к тренировкам и имеет право проводить товарищеские встречи.

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Необходимо использовать на стадионе две раздевалки во время тренировочных дней. Там должен быть антисептик, а сотрудники стадиона должны постоянно находиться в масках и перчатках. Необходимо регулярно проводить дезинфекцию душевых, раздевалок, туалетов, подтрибунных помещений, спортивного инвентаря, протирать дверные ручки и проветривать помещение.

До конца года все должны научиться жить в таких условиях. Футболисты должны использовать свою индивидуальную тару для питьевой воды, в душевой могут находиться по 2-3 человека, не используя слишком горячую воду. Если нет желания этого придерживаться, тогда футболист может принять душ или дома, или в отеле.

Во время выезда в автобусе могут находиться все футболисты и тренерский штаб – один футболист на два места. Водителю автобуса необходимо иметь при себе антисептик, чтобы команда могла постоянно дезинфицировать руки. Также водитель автобуса должен регулярно протирать дверные ручки и ручки сидений. Конечно, в автобусе все должны находиться в масках.

Приехали на стадион – хозяин поля обязан проверить температуру у команды гостей. Врач команды (хозяина поля и гостей) должен подготовить список футболистов и персонала, участвующих в матче. В этом списке должна быть указана температура каждого футболиста, тренера или администратора в день игры, а также при сдаче последнего теста на коронавирус. Врач ставит свою подпись и печать и отдает делегату матча.

Перед матчем должны быть соблюдены временные промежутки. Команды не должны пересекаться. Если не хватает места в раздевалке, команда хозяин поля отдает свою раздевалку для команды гостей, а сама переодевается в других помещениях стадиона. Рукопожатия, объятия, энергетический круг футболистов перед матчем запрещается", – сказал Мороз в комментарии официальному сайту Профессиональной футбольной лиги.

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