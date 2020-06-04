"ПЛР-тест коштує від 700 до 1500 грн": спортдиректор ПФЛ роз'яснив правила підготовки футболістів до матчів

Спортивний директор ПФЛ Євген Мороз розповів про санітарні норми на період карантину.

"Команда збирається на стадіоні, проходить температурний скринінг. Обов'язково проводиться ПЛР-тестування всієї команди, тренерського штабу і персоналу. Зараз вартість одного аналізу становить від 700 до 1 500 грн на одну людину. Результати аналізу можна отримати наступного дня. Маючи негативні результати, команда приступає до тренувань і має право проводити товариські зустрічі.

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Необхідно використовувати на стадіоні дві роздягальні під час тренувальних днів. Там повинен бути антисептик, а співробітники стадіону повинні постійно перебувати в масках і рукавичках. Необхідно регулярно проводити дезінфекцію душових, роздягалень, туалетів, підтрибунних приміщень, спортивного інвентарю, протирати дверні ручки і провітрювати приміщення.

До кінця року всі повинні навчитися жити в таких умовах. Футболісти повинні використовувати свою індивідуальну тару для питної води, в душовій можуть перебувати по 2-3 людини, не використовуючи надто гарячу воду. Якщо немає бажання цього дотримуватися, тоді футболіст може прийняти душ або вдома, або в готелі.

Щодо команди, яка вирушає на виїзд, то в автобусі можуть перебувати всі футболісти та тренерський штаб – один футболіст на два місця. Водію автобуса необхідно мати при собі антисептик, щоб команда могла постійно дезінфікувати руки. Також водій автобуса має регулярно протирати дверні ручки та ручки сидінь. Звісно, в автобусі всі мають знаходитися в масках.

Приїхали на стадіон – господар поля зобов'язаний перевірити температуру у команди гостей. Лікар команди (господаря поля та гостей) має підготувати список футболістів та персоналу, які братимуть участь у матчі. У цьому списку має бути вказана температура кожного футболіста, тренера чи адміністратора на день гри, а також час здачі останнього тесту на коронавірус. Лікар ставить свій підпис та печатку і віддає делегату матчу.

Перед матчем мають бути дотримані часові проміжки. Команди не повинні перетинатися. Якщо не вистачає місця в роздягальні, команда господар поля віддає свою роздягальню для команди гостей, а сама переодягається в інших приміщеннях стадіону. Рукостискання, обнімання, енергетичне коло футболістів перед матчем забороняється", – сказав Мороз у коментарі офіційному сайту Професіональної футбольної ліги.

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