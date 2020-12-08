"Прочитав эту новость, не удивился. Со времен убийства Олега Бабаева в Ворскле не было ни одного руководителя, который был бы достоин этого человека. И у Константина Жеваго не было ни одного такого посредника между ним и клубом, которым был Бабаев. Он был другом Жеваго, его партнером, сидел с ним за одним столом и знал, что при нем Ворскла будет работать, как часы. Но этот механизм уже тогда барахлил, Бабаеву было трудно, а Жеваго на новогоднем вечере в Киеве у Бабаева поинтересовался, можно ли будет продать полтавский клуб.

Жеваго планирует избавиться от Ворсклы, – СМИ

На мой взгляд, после убийства Бабаева таких успехов у Ворсклы, как при нем, уже не было. При нем не могло быть и речи, чтобы была задержка по зарплате хотя бы за два месяца, он не уволил ни одного сотрудника. Сейчас в Ворскле есть люди, которые не получили еще долги за 2016 год. Кто идет, тот получает, потому что иначе клуб не получит документы на лицензирование. Кто остался, ждет свои деньги.

Если нынешняя новость о желании Жеваго продать Ворсклу правда, меня она не удивила. Потому что нынешние руководители клуба не в состоянии продать легионеров, которых они купили. Кто их купит? Поэтому, думаю, что доля истины в этой новости вполне может быть", – цитирует Павлова Meta-ratings.com.ua.

После 12-ти туров УПЛ Ворскла под руководством Юрия Максимова расположилась на 4-й строчке.

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