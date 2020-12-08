"Прочитавши цю новину, не здивувався. З часів вбивства Олега Бабаєва у Ворсклі не було жодного керівника, який був би гідний цієї людини. І у Костянтина Жеваго не було жодного такого посередника між ним і клубом, яким був Бабаєв. Він був другом Жеваго, його партнером, сидів з ним за одним столом і знав, що при ньому Ворскла буде працювати, як годинниковий механізм. Але цей механізм вже тоді барахлив, Бабаєву було важко, а Жеваго якось на новорічному вечері в Києві через Бабаєва поцікавився, чи можна буде продати полтавський клуб.

Жеваго планує позбутися Ворскли, – ЗМІ

На мій погляд, після вбивства Бабаєва таких успіхів у Ворскли, як за нього, вже не було. За нього не могло бути й мови, щоб була затримка по зарплаті хоча б за два місяці, він не звільнив жодного працівника. Зараз є в Ворсклі люди, які не отримали ще борги за 2016 рік. Хто йде, той отримує, тому що інакше клуб не отримає документи на ліцензування. Хто залишився, чекає свої гроші.

Якщо нинішня новина про бажання Жеваго продати Ворсклу правда, мене вона не здивувала. Тому що нинішні керівники клубу не в змозі продати легіонерів, яких вони купили. Хто їх купить? Тому, думаю, що частка істини в цій новині цілком може бути", – цитує Павлова Meta-ratings.com.ua.

Після 12-ти турів УПЛ Ворскла під керівництвом Юрія Максимова розташувалась на 4-й сходинці.

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