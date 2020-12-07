Жеваго уже предлагал некоторым знакомым бизнесменам приобрести полтавский клуб, но никто не изъявил желания. Если до конца сезона 2020/2021 покупатель не найдется, то Жеваго официально заявит о роспуске Ворсклы, сообщил Новинар Полтавщини со ссылкой на собственные источники.

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Тревожным звоночком для "зелено-белых" стало прекращение финансирования и фактическое исчезновение Горняка-Спорт. У клубов одинаковый спонсор – компания Ferrexpo, контрольным пакетом акций которой владеет Жеваго. За первое полугодие 2020-го спонсорские выплаты Ворскле существенно уменьшились – с 5,38 млн долларов до 2,15 млн. Против Жеваго до сих пор открыты несколько уголовных дел, а его инвестиции в политическую кампанию не оправдались. В таких условиях почетный президент не имеет никакого желания тратить деньги на Ворсклу.

Добавим, что полтавчане прекрасно начали текущий сезон УПЛ и после 12 туров идут на четвертой строчке таблицы.

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