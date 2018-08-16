Павлов: Неужели при таких результатах Львова можно избавляться от такого тренера, как Жилмар?

Украинский специалист Николай Павлов прокомментировал увольнение Жилмара Тадеу да Силвы с поста наставника ФК Львов из-за отсутствия соответствующей тренерской лицензии.

"Жилмар – тренер-легионер, прибывший из Бразилии, не имея громкого имени или материальной защиты, но за время, проведенное в нашей стране, доказал соответствие уровню УПЛ. И хотя наше объединение, защищая интересы отечественных специалистов, и отстаивает необходимость введения лимита на иностранных тренеров или обязательного взноса за их назначения, Жилмар – один из тех специалистов, которые своей работой вызывают симпатию и соответствуют уровню наставников клубов высшего дивизиона. Под его руководством ФК Львов набрал в четырех турах четыре очка.

Мазяр возглавил Львов, – СМИ

Даже в матчах с нашими флагманами – Динамо и Ворсклой – Львов выглядел достойно, реально претендуя на очки. У команды хорошо поставлена ​​игра, и это видно специалистам. Сам Жилмар ведет себя корректно, учит украинский язык, отличается вдумчивостью и трудолюбием. Неужели при таких результатах можно так просто избавляться от такого тренера? Тем более что причина его отстранения от работы находится в юридическом поле. Как можно не способствовать своему сотруднику в получении футбольного образования, а вместо этого разрывать с ним все отношения?", – цитирует Павлова официальный сайт всеукраинского объединения тренеров по футболу.

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