Мазяр возглавил Львов, – СМИ

Лига чемпионов — 12:49 262
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Аякс – Динамо: трансферная стоимость игроков обеих команд –19-летний де Лигт дороже Цыганкова в 5 раз
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Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов: Аякс – Динамо и другие противостоянияЛига чемпионов — 09:46 1313
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Динамо – Славия: прагматизм киевлян, неудержимый Вербич и благосклонное польское судействоЛига чемпионов — 14 авг 3489
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Малиновский продлил контракт с ГенкомБельгия — 14 авг 518
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Динамо – Славия: онлайн-видеотрансляция матча Лиги чемпионов – как это былоЛига чемпионов — 14 авг 6916
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