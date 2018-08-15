Мазяр возглавил Львов, – СМИ

Украинский специалист Владимир Мазяр может стать наставником Львова.

По информации телеканала Футбол, ФК Львов назначил главным тренером команды Владимира Мазяра.

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Отмечается, что первый матч на тренерском мостике львовян Мазяр проведет уже в субботу, 18 августа против Шахтера.

Предыдущим местом работы Мазяра был Акжайык из Казахстана.

Напомним, Верес сменил название на Львов и продолжит выступления в УПЛ и останется во Львове. Львов изменит название на Верес и играть во Второй лиге в Ровенской области.

Напомним, недавно Жилмар покинул Львов из-за отсутствия тренерского диплома категории PRO.