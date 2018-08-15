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Мазяр возглавил Львов, – СМИ

12:09 208 Читати українською
Мазяр возглавил Львов, – СМИ
Владимир Мазяр / KazFootball

Украинский специалист Владимир Мазяр может стать наставником Львова.

По информации телеканала Футбол, ФК Львов назначил главным тренером команды Владимира Мазяра.

ФФУ объяснила, почему Жилмар сейчас не может возглавлять Львов

Отмечается, что первый матч на тренерском мостике львовян Мазяр проведет уже в субботу, 18 августа против Шахтера.

Предыдущим местом работы Мазяра был Акжайык из Казахстана.

Напомним, Верес сменил название на Львов и продолжит выступления в УПЛ и останется во Львове. Львов изменит название на Верес и играть во Второй лиге в Ровенской области.

Напомним, недавно Жилмар покинул Львов из-за отсутствия тренерского диплома категории PRO.

Украина5 тур

Львов - Шахтер: Суббота 18 августа 2018

Львов
до матча
3
дн
:
3
час
:
15
мин
Шахтер
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Теги
Львов Львов Главное Владимир Мазяр Владимир Мазяр Львов - Шахтер
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