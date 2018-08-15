Жилмар продолжит тренировать Львов, несмотря на назначение Мазяра

Бывший наставник Львова Жилмар Тадеу да Силва может продолжить управлять львовской командой.

По информации Tribuna, бразильский специалист Жилмар, который недавно был вынужден подать в отставку из-за отсутствия тренерской лицензии категории PRO, продолжит работать в ФК Львов.

Также отмечается, что Владимир Мазяр станет главным тренером команды и будет посещать пресс-конференции и флеш-интервью. О других функциях Мазяра в клубе пока неизвестно.

Мазяр возглавил Львов, – СМИ

Кроме этого, также неизвестно, будет ли Жилмар присутствовать на скамейке запасных во время матчей Львова.

Напомним, недавно Жилмар покинул Львов из-за отсутствия тренерского диплома категории PRO.

Жилмар Почему ФФУ сразу не сообщила, что я не мог работать в УПЛ?