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Жилмар продолжит тренировать Львов, несмотря на назначение Мазяра

14:53 111 Читати українською
Жилмар продолжит тренировать Львов, несмотря на назначение Мазяра
Жилмар Тадеу да Силва / ФК Львов

Бывший наставник Львова Жилмар Тадеу да Силва может продолжить управлять львовской командой.

По информации Tribuna, бразильский специалист Жилмар, который недавно был вынужден подать в отставку из-за отсутствия тренерской лицензии категории PRO, продолжит работать в ФК Львов.

Также отмечается, что Владимир Мазяр станет главным тренером команды и будет посещать пресс-конференции и флеш-интервью. О других функциях Мазяра в клубе пока неизвестно.

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Кроме этого, также неизвестно, будет ли Жилмар присутствовать на скамейке запасных во время матчей Львова.

Напомним, недавно Жилмар покинул Львов из-за отсутствия тренерского диплома категории PRO.

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