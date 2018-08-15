Жилмар продолжит тренировать Львов, несмотря на назначение Мазяра

Лига чемпионов — 15:07 298
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"Судьи играли за Динамо". Легендарный защитник киевлян имеет претензии к игре команды Хацкевича против Славии
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Динамо – Славия: справедливо ли арбитр принял в пользу киевлян два спорных решения?Лига чемпионов — 13:47 292
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Аякс – Динамо: трансферная стоимость игроков обеих команд –19-летний де Лигт дороже Цыганкова в 5 разЛига чемпионов — 12:49 609
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Мазяр возглавил Львов, – СМИУкраина — 12:09 340
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Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов: Аякс – Динамо и другие противостоянияЛига чемпионов — 09:46 1568
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