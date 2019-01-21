Павлов: Нельзя переводить игрока в дубль, если он не хочет продлевать контракт

Президент Всеукраинского объединения тренеров Николай Павлов раскритиковал практику украинских клубов переводить игрока в дубль, если он не хочет подписывать новый контракт.

"Перевод в дубль? Действительно, некоторые клубы, к сожалению, пользуются такими методами и действиями футболистов, чтобы, скажем так, убедить их или "нагнуть". Могу сказать, что я категорически против практики перевода футболиста в дубль, если у него еще действующий контракт на полгода, а его лишают футбола из-за того, что он не продлил контракт.

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Клуб, ради каких-то непонятных амбиций, сам себя лишает хорошего игрока, который может помочь команде. Кроме того, что тоже немаловажно, клуб теряет деньги, хоть и небольшие, которые он мог бы получить за игрока, который пойдет на полгода раньше.

В итоге они наказывают сами себя, теряют игрока первой команды, теряют хоть какую-то прибыль, и еще полгода будут платить футболисту зарплату, а потом этот футболист уйдет бесплатно. Страдает клуб, страдает тренер, футболист тоже в дубле. Так кто от этого выиграет?", – сказал Павлов в комментарии порталу Команда 1.

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