Павлов: Не можна переводити гравця у дубль, якщо він не хоче продовжувати контракт

Президент Всеукраїнського об'єднання тренерів Микола Павлов розкритикував практику українських клубів переводити гравця у дубль, якщо він не хоче підписувати новий контракт.

"Переведення у дубль? Дійсно, деякі клуби, на жаль, користуються такими методами і впливами на футболістів, щоб, скажімо так, переконати їх або "нагнути". Можу сказати, що я категорично проти практики переведення футболіста в дубль, якщо у нього ще діючий контракт на півроку, а його позбавляють футболу через те, що він не продовжив контракт.

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Клуб, заради якихось незрозумілих амбіцій, сам себе позбавляє хорошого гравця, який може допомогти команді. Крім того, що теж не менш важливо, клуб втрачає гроші, хоч і невеликі, які він міг би отримати за гравця, який піде на півроку раніше.

У підсумку ж вони карають самі себе, втрачають гравця першої команди, втрачають хоч якийсь прибуток, і ще півроку будуть платити футболісту зарплату, а потім цей футболіст піде безкоштовно. Страждає клуб, страждає тренер, футболіст теж в дублі. Так хто від цього виграє?", – сказав Павлов у коментарі порталу Команда 1.

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