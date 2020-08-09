Павлов нашел единственный минус Луческу для работы в Динамо

"Я говорю только об одном минусе. Это его возраст. Я не представляю, как в 75 лет можно быть мотивированным. Луческу отличается от других тренеров именно тем, что он не может жить без футбола. Об этом все говорят и пишут. Для украинского футбола, для киевского Динамо – приход Луческу это огромный-огромный плюс.

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Против Луческу у меня всегда были принципиальные матчи. Помню два раза, когда Шахтеру уже ничего не надо было, но он все равно не проиграл. Это было, когда я возглавлял и Ворсклу, и Ильичевец. Если бы мы Ворсклой Шахтер обыграли, у нас были бы шансы побороться за еврокубки. Но мы тогда сыграли вничью.

И то же самое было в Мариуполе, когда Шахтеру ничего не надо было. Если бы мы выиграли, мы бы боролись за Лигу Европы и, наверное, туда попали бы. Именно перед нашей игрой они стали чемпионами. Мы их приветствовали, цветы дарили, мэр города подходил, президент клуба Владимир Семенович Бойко. Луческу тогда выпустил "золотой" состав. Там тогда, кажется, играли Мхитарян, Фернандиньо. Чтобы нас обыграть. Но обыграть не смог, мы сыграли вничью. Вот эти две игры я запомнил", – рассказал Павлов в комментарии Sport.ua.

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