"Луческу нам такие слова говорит, что хочется скорее начать чемпионат": Цитаишвили поражен уровнем нового тренера

"Изменения касаются всего – и тренировок, и нефутбольных аспектов. Например, мне нравится, что все упражнения мы делаем с мячом, поэтому не чувствуется, что пробегаем много километров во время занятия, хотя на самом деле дистанция такая же, как и в матче. Также импонирует, что Мирча Луческу не только думает о футбольном поле, но и о том, что за его пределами. После каждой тренировки он всегда говорит о том, чтобы мы не спешили расходиться, а делали необходимые процедуры и меры по восстановлению. Сейчас у нас график четыре дня на базе, один – дома.

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Он концентрирует внимание на всем, на каждой мелочи: делаем длительную разминку, чтобы не получить травму. Поэтому изменилось очень многое. Первые несколько дней было трудно, поскольку нужно было понять сами упражнения, что от тебя хотят. А сейчас уже более-менее ясно, что тренер хочет видеть. И заметно, что он видит наш прогресс, то, как стараемся и отдаемся на поле, и поддерживает нас во всем.

Это ощущается не по отношению ко мне лично, а ко всей команде. Луческу нам внушает, что у нас все получится, что мы сильны, что будем победителями. Это иностранный менталитет, зарубежные тренеры это умеют. Он еще и мотиватор: он нам такие слова говорит, что уже хочется скорее начать новый чемпионат", – пояснил Цитаишвили в комментарии официальному сайту Динамо.

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