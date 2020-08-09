Павлов знайшов єдиний мінус Луческу для роботи в Динамо

"Я кажу лише про один мінус. Це його вік. Я не уявляю, як в 75 років можна бути мотивованим. Луческу відрізняється від інших тренерів саме тим, що він не може жити без футболу. Про це всі говорять і пишуть. Для українського футболу, для київського Динамо – прихід Луческу це величезний-величезний плюс.

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Проти Луческу у мене завжди були принципові матчі. Пам'ятаю два рази, коли Шахтарю вже нічого не треба було, але він однаково не програв. Це було, коли я очолював і Ворсклу, і Іллічівець. Якби ми Ворсклою Шахтар обіграли, у нас були б шанси поборотися за єврокубки. Але ми тоді зіграли внічию.

І те ж саме було в Маріуполі, коли Шахтарю нічого не треба було. Якби ми виграли, ми б боролися за Лігу Європи і, напевно, туди потрапили б. Якраз перед нашою грою вони стали чемпіонами. Ми їх вітали, квіти дарували, мер міста підходив, президент клубу Володимир Семенович Бойко. Луческу тоді випустив "золотий" склад. Там тоді, здається, грали Мхітарян, Фернандінью. Щоб нас обіграти. Але обіграти не зміг, ми зіграли внічию. Ось ці дві гри я запам'ятав", – розповів Павлов в коментарі Sport.ua.

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