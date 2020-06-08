Павелко рассказал о финансовых условиях нового контракта Шевченко со сборной Украины

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Андреем Шевченко.

"С Шевченко обсуждали ситуацию. Понимали, что интерес к нему со стороны разных клубов. Но для нас самое главное, что у Андрея даже не было намека на смену команды. Финансовые условия? Они те же.

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Чемпионат мира будет проходить в декабре 2022-го. Контракт как раз рассчитан с условием, если наша сборная выйдет на ЧМ и до самого его конца. Тренерский штаб остается в том же составе. Будет еще привлечен специалист из Италии, он работал в Англии", – сказал Павелко в эфире программы "Великий футбол".

Напомним, на заседании XXIII Конгресса УАФ, который состоялся во Львове, исполком УАФ проголосовал за продолжение сотрудничества с Андреем Шевченко. Новое соглашение рассчитано до конца 2022 года. Контракт осталось только подписать.

Отметим, что официально зарплата Андрея Шевченко в сборной Украины не называется. Однако ранее СМИ сообщали, что специалист на посту главного тренера "сине-желтых" получает около 720 тысяч евро в год.

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