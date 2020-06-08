Павелко розповів про фінансові умови нового контракту Шевченка зі збірною України

Президент УАФ Андрій Павелко розповів про продовження контракту з головним тренером національної збірної Андрієм Шевченком.

"З Шевченком обговорювали ситуацію. Розуміли, що є інтерес до нього з боку різних клубів. Але для нас найголовніше, що у Андрія навіть не було натяку на зміну команди. Фінансові умови? Вони ті ж самі.

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Чемпіонат світу буде проходити в грудні 2022-го. Контракт як раз розрахований з умовою, якщо наша збірна вийде на ЧС і до самого його кінця. Тренерський штаб залишається в тому ж складі. Буде ще залучено спеціаліста з Італії, він працював в Англії", – сказав Павелко в ефірі програми "Великий футбол".

Нагадаємо, на засіданні XXIII Конгресу УАФ, що відбувся у Львові, виконком УАФ проголосував за продовження співпраці з Андрієм Шевченком. Нова угода розрахована до кінця 2022 року. Контракт залишилося лише підписати.

Відзначимо, що офіційно зарплата Андрія Шевченка в збірній України не називається. Однак раніше ЗМІ повідомляли, що фахівець на посаді головного тренера "синьо-жовтих" отримує близько 720 тисяч євро на рік.

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