Павелко прокомментировал свое избрание в Исполком УЕФА

Президент ФФУ Андрей Павелко поделился первыми эмоциями после избрания в Исполком УЕФА.

"Я думаю, что это очень хороший сигнал, ведь теперь в высшем европейском футбольном органе будет представитель Украины. Нам необходимо будет в составе УЕФА поработать над общими задачами по развитию.

Павелко избран в Исполком УЕФА

Благодарен каждому из своих коллег-глав федераций в Европе. Это искренние люди, которые верят и прикладывают все усилия для развития европейского футбола.

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Очень благодарен нашим легендам, которые приехали поддержать. И Сергей Назарович Бубка, и Андрей Шевченко, Олег Блохин, Игорь Беланов. И всем тем, кто приложил усилия для того, чтобы кандидат от Украины смог представлять в исполкоме УЕФА нашу страну", – сказал Павелко в эфире телеканала "Футбол 1".