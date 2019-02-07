Павелко прокоментував своє обрання у Виконком УЄФА

Президент ФФУ Андрій Павелко поділився першими емоціями після обрання у Виконком УЄФА.

"Я думаю, що це дуже хороший сигнал, адже тепер у найвищому європейському футбольному органі буде представник України. Нам необхідно буде в складі УЄФА попрацювати над загальними завданнями з розвитку.

Павелко обраний до Виконкому УЄФА

Вдячний кожному зі своїх колег-президентів федерацій в Європі. Це щирі люди, які вірять і прикладають всіх зусиль для розвитку європейського футболу.

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Дуже вдячний нашим легендам, які приїхали підтримати. І Сергій Назарович Бубка, і Андрій Шевченко, Олег Блохін, Ігор Бєланов. І всім тим, хто доклав зусиль для того, щоб кандидат від України зміг представляти в виконкомі УЄФА нашу країну", – сказав Павелко у ефірі телеканалу "Футбол 1".