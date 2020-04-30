Павелко пригласил следователей в Дом футбола

Глава УАФ Андрей Павелко предложил провести очередное заседание следственной комиссии в штаб-квартире Украинской ассоциации футбола.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко официально пригласил членов парламентской временной следственной комиссии (ВСК) провести выездное заседание в Доме футбола, сообщает издание Українські новини.

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Соответствующее письмо с предложением было направлено на на имя председателя ВСК, которая занимается вопросами расследования возможных нарушений при строительстве футбольных мини-полей с искусственным покрытием. Таким жестом УАФ хочет подчеркнуть, что активно участвует в работе ВСК, предоставляя все необходимые пояснения, документы и регулярно делегируя своих представителей на заседания комиссии.

"Считаю возможным пригласить всех членов ВСК провести очередное выездное заседание комиссии в Доме футбола. Приглашаю к конструктивному общению в эпицентре футбольной жизни Украины. Ведь Дом футбола, это – кузница крупнейших наших спортивных побед. С радостью готов к откровенному разговору, который прошу проводить в закрытом режиме. Такой формат выездного заседания комиссии обусловлен тем, что в ходе заседания будет предоставлена ​​конфиденциальная информация, содержащая коммерческую тайну и тайну следствия. Также будет раскрыта информация о мероприятиях по ликвидации схем (финансировании УАФ за счет средств УЕФА до 2015 года с применением оффшорных схем – прим.), что позволило прозрачно и без каких-либо посредников получать сегодня средства на развитие украинского футбола", – говорится в тексте письма.

Напомним, футбольная ВСК была создана в Верховной Раде в ноябре прошлого года. За время работы депутаты заслушали информацию от правоохранительных органов, провели выездное заседание на заводе по производству искусственного футбольного покрытия "ФФУ Продакшн", а также посетили построенные в Киеве мини-поля для игры в футбол. Итоговый отчет о работе комиссии депутаты должны представить в Раде до 15 мая.

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