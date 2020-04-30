Павелко запросив слідчих у Будинок футболу

Очільник УАФ Андрій Павелко запропонував провести чергове засідання слідчої комісії у штаб-квартирі Української асоціації футболу.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко офіційно запросив членів парламентської тимчасової слідчої комісії (ТСК) провести виїзне засідання у Будинку футболу, повідомляє видання Українські новини.

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Відповідний лист з пропозицією було направлено на на ім'я голови ТСК, яка займається питаннями розслідування можливих порушень при будівництві футбольних міні-полів зі штучним покриттям. Таким жестом УАФ хоче підкреслити, що активно бере участь у роботі ТСК, надаючи всі необхідні пояснення, документи та регулярно делегуючи своїх представників на засідання комісії.

"Вважаю можливим запросити всіх членів ТСК провести чергове виїзне засідання комісії у Будинку футболу. Запрошую до конструктивного спілкування в епіцентрі футбольного життя України. Адже Будинок футболу, це – кузня найбільших наших спортивних перемог. З радістю готовий до відвертої розмови, яку прошу проводити в закритому режимі. Такий формат виїзного засідання комісії обумовлений тим, що в ході засідання буде надана конфіденційна інформація, що містить комерційну таємницю та таємницю слідства. Також буде розкрита інформація про заходи з ліквідації схем (фінансуванні УАФ за рахунок коштів УЄФА до 2015 року із застосуванням офшорних схем – прим.), що дозволило прозоро і без будь-яких посередників отримувати сьогодні кошти на розвиток українського футболу", – сказано в тексті листа.

Нагадаємо, футбольна ТСК була створена у Верховній Раді у листопаді минулого року. За час роботи депутати заслухали інформацію від правоохоронних органів, провели виїзне засідання на заводі по виробництву штучного футбольного покриття "ФФУ Продакшн", а також відвідали побудовані в Києві міні-поля для гри в футбол. Підсумковий звіт про роботу комісії, депутати повинні представити в Раді до 15 травня.

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