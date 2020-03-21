ГФС провела обыски в УАФ и изъяла финансовую документацию, – журналист

Известный журналист Константин Андриюк сообщил, что в помещении УАФ были проведены обыски и изъята финансовая документация в рамках расследования.

"Государственная фискальная служба в четверг и пятницу провела обыски в доме футбола УАФ. На всякий случай, проверил информацию в сразу в двух своих источников – в УАФ и ГФС. Оба подтвердили.

УАФ потратила солидную сумму на внедрение VAR – Павелко рассказал о планах относительно применения системы

Обыски, разумеется, в рамках временной следственной комиссии Верховной Рады, которая была создана еще в ноябре прошлого года, для расследования возможных злоупотреблений служебным положением президента УАФ, экс-нардепа и председателя бюджетного комитета Верховной Рады – Андрея Павелко.

ВСК Верховной Рады должна завершить свою работу 15 апреля 2020-го, но из-за коронавируса. подозреваю. ее работу продлят", – отметил Андриюк на своей странице в Facebook.

"Роздуті бюджети і 100-мільйонні трансфери – це вже історія": Олег Смалійчук – про футбольний бізнес в умовах колапсу