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ГФС провела обыски в УАФ и изъяла финансовую документацию, – журналист

21:40 53 Читати українською
ГФС провела обыски в УАФ и изъяла финансовую документацию, – журналист
Андрей Павелко / Facebook Андрея Павелко

Известный журналист Константин Андриюк сообщил, что в помещении УАФ были проведены обыски и изъята финансовая документация в рамках расследования.

"Государственная фискальная служба в четверг и пятницу провела обыски в доме футбола УАФ. На всякий случай, проверил информацию в сразу в двух своих источников – в УАФ и ГФС. Оба подтвердили.

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Обыски, разумеется, в рамках временной следственной комиссии Верховной Рады, которая была создана еще в ноябре прошлого года, для расследования возможных злоупотреблений служебным положением президента УАФ, экс-нардепа и председателя бюджетного комитета Верховной Рады – Андрея Павелко.

ВСК Верховной Рады должна завершить свою работу 15 апреля 2020-го, но из-за коронавируса. подозреваю. ее работу продлят", – отметил Андриюк на своей странице в Facebook.

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Теги
футбольные финансы Андрей Павелко УАФ Константин Андриюк
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