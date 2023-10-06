Сегодня, 6 октября, состоялось очередное заседание Шевченковского районного суда города Львова по делу о футбольном функционере, сообщает FootballHub.

Павелку предлагали сдать пост президента УАФ и выйти на свободу на следующий же день, – источник

По его итогам судья принял решение продлить Павелко меру пресечения на 48 суток. Опальный глава УАФ останется в СИЗО до 23 ноября включительно. Срок предварительной меры пресечения истекал 9 октября.

Напомним, Павелко с июня этого года проходит фигурантом по делу о хищении средств УАФ.

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