"Есть вопрос по Андрею Шевченко: "Шевченко – внештатный советник президента. Что он собирается ему советовать? Шел бы уже в президенты УАФ вместо Павелко". Неужели не понятно, что то, что сейчас произошло – это первый шаг Шевченко на именно ту должность, о которой вы говорите.

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Мы понимаем, что есть кандидатура Шевченко. В информпространство попадала фамилия еще одного Шевченко – Александра Яковлевича, представителя львовского региона. Но он не будет баллотироваться.

Я неоднократно и от многих источников слышал, что Павелко там, где он сейчас находится, предлагали просто сдать должность и выйти на свободу на следующий же день. Павелко говорит: "Нет, нет и еще раз нет".

Что должно произойти, чтобы сейчас состоялись перевыборы президента УАФ? 3/4 ячеек нашего футбольного сообщества, коллективных членов должны проявить свою волю для созыва внеочередного исполкома УАФ, на котором будет назначена дата конгресса. Насколько я знаю, сейчас есть несколько агентов влияния, которые системно работают, путешествуют по нашей карте и обрабатывают эти 3/4. После этого будут выборы. Мы понимаем, что есть такая (если она есть уже сейчас в таком статусе) безальтернативная фигура", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, Павелко проходит фигурантом по делу о хищении средств, которые УЕФА выделил на завод по изготовлению искусственных полей в Украине. Сейчас он находится в СИЗО.

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