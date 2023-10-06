Сьогодні, 6 жовтня, відбулося чергове засідання Шевченківського районного суду міста Львова у справі щодо футбольного функціонера, інформує FootballHub.

Павелку пропонували здати посаду президента УАФ і вийти на волю наступного ж дня, – джерело

За його підсумками суддя ухвалив рішення продовжити Павелку запобіжний захід на 48 діб. Опальний очільник УАФ залишиться в СІЗО до 23 листопада включно. Термін попереднього запобіжного заходу спливав 9 жовтня.

Нагадаємо, Павелко з червня цього року проходить фігурантом у справі про розкрадання коштів УАФ.

УАФ опублікувала заяву щодо повернення росіян в турніри УЄФА: "Рішення, що толерує російську агресивну політику"