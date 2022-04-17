"Я очень благодарен команде, ее игрокам и тренерам, принявшим присягу. Это важный момент в истории украинского футбола и пример для всего мира. Украинское футбольное сообщество вместе с нашей армией. Важно, чтобы это объединение страны привело к уверенной победе над рашизмом.

Прикарпатье почти полным составом приняло присягу и вступило в ВСУ

Если когда-нибудь возникнет идея создания военной сборной Украины, то есть ли уже скелет? Да, это может быть команда ВСУ, которая состояла бы из всех ребят, защищающих сейчас нашу страну. Пожалуй, такая команда была бы наиболее популярна среди наших болельщиков", – сказал Павелко в комментарии Футбол News .

Напомним, сегодня 14 футболистов и несколько тренеров Прикарпатья приняли присягу на верность украинскому народу и вступили в ряды Вооруженных сил. Это беспрецедентный случай почти за 2 месяца войны, когда команда почти полным составом идет защищать страну от рашистов.