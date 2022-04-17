"Я дуже вдячний команді, її гравцям та тренерам, які склали присягу. Це важливий момент в історії українського футболу та приклад для всього світу. Українська футбольна спільнота разом з нашою армією. Важливо, щоб це об’єднання країни привело до впевненої перемоги над рашизмом.

Прикарпаття майже повним складом склало присягу й вступило в ЗСУ

Якщо колись виникне ідея створення військової збірної України, то чи є кістяк? Так, це може бути команда ЗСУ, яка складалася б з усіх хлопців, які боронять зараз нашу країну. Мабуть, така команда була б найбільш популярною серед наших вболівальників", – сказав Павелко у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, сьогодні 14 футболістів та кілька тренерів Прикарпаття склали присягу на вірність українському народові й вступили до лав Збройних сил. Це безпрецедентний випадок за близько 2 місяці війни, коли команда майже повним складом йде захищати країну від окупантів.

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