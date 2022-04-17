Павелко оцінив рішення Прикарпаття стати на захист України: "Це приклад для всього світу"
Очільник Української асоціації футболу Андрій Павелко прокоментував рішення гравців та тренерів представника Першої ліги вступити до лав Збройних сил.
"Я дуже вдячний команді, її гравцям та тренерам, які склали присягу. Це важливий момент в історії українського футболу та приклад для всього світу. Українська футбольна спільнота разом з нашою армією. Важливо, щоб це об’єднання країни привело до впевненої перемоги над рашизмом.
Прикарпаття майже повним складом склало присягу й вступило в ЗСУ
Якщо колись виникне ідея створення військової збірної України, то чи є кістяк? Так, це може бути команда ЗСУ, яка складалася б з усіх хлопців, які боронять зараз нашу країну. Мабуть, така команда була б найбільш популярною серед наших вболівальників", – сказав Павелко у коментарі Футбол News.
Нагадаємо, сьогодні 14 футболістів та кілька тренерів Прикарпаття склали присягу на вірність українському народові й вступили до лав Збройних сил. Це безпрецедентний випадок за близько 2 місяці війни, коли команда майже повним складом йде захищати країну від окупантів.
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