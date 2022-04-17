Сразу 14 футболистов Прикарпатья, а также тренеры клуба приняли присягу на верность украинскому народу и вступили в ряды Вооруженных сил, информирует Футбол News .

"Долго стучался в военкомат": известный комментатор вступил в ВСУ

Полузащитник Василий Цюцюра прокомментировал решение команды: "Был страх не только служить, был страх не мешать, потому что здесь профессионалы своего дела. Они хорошо знают, чем заниматься. Это как взять в профессиональную команду футболиста из района, он будет только мешать. Это так же, как взять футболиста в армию, ничего не умеющего. Именно это немного сдерживало – не быть обузой.

Но когда нам военный комиссар объяснил, что нас будут постепенно готовить, дадут азы и покажут, как держать оружие, воевать и защищать Украину, мы приняли решение вступить в ВСУ. Нас уже познакомили с автоматом: научили разбирать, чистить и стрелять. Всё постепенно. Понемногу несем службу".

К слову, Прикарпатье завершило осеннюю часть сезона Первой лиги в середине турнирной таблицы (7 место). Весной кампания не возобновилась из-за наглого полномасштабного вторжения россиян.

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