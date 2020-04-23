Павелко назвал два фактора, которые могут помешать возобновить сезон УПЛ

Президент УАФ Андрей Павелко надеется, что нынешний сезон чемпионата Украины удастся завершить.

"Чемпионат Украины и Кубок Украины должны быть доиграны, как должны быть доиграны все матчи чемпионатов других европейских ассоциаций. Такой была и позиция Исполкома УЕФА, в онлайн-заседании которого сегодня принял участие. Поэтому, победители национальных клубных соревнований и участники еврокубков от Украины будут определяться по спортивному принципу – это приоритет №1!

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Помешать завершению чемпионата УПЛ и розыгрыша Кубка Украины может лишь продолжение правительством действия решения о невозможности проведения футбольных соревнований или непреодолимые экономические трудности. Но, как и вся футбольная семья нашей страны, очень надеюсь, что этого не произойдет.

Европейский и украинский футбол сейчас переживают сложные времена. Очень благодарен всем клубам и лично президентам, а также руководству областных ассоциаций, которые присоединились к инициативе УАФ и помогают медикам, что сейчас на передовой в борьбе с COVID-19. Вместе преодолеем все испытания и дружная футбольная семья Украины становиться только сильнее", – написал Павелко на своей странице в Facebook.

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