Евро-2020: УЕФА досрочно выплатит клубам 70 млн евро, несмотря на перенос турнира

Все 676 европейских клубов, которые делегировали своих футболистов в национальные команды на матчи отбора Евро-2020, получат выплаты от УЕФА.

На заседании Исполнительного комитета УЕФА было принято решение не откладывать выплаты клубам, которые отпускали футболистов в сборные для участия в отборе на чемпионат Европы-2020. Сумма выплат составляет 70 млн евро, которые получат 676 клубов из 55-ти европейских ассоциаций, информирует официальный сайт УЕФА.

Сначала указанные выплаты планировалось осуществить после завершения стыковых матчей, но финансовый кризис, вызванный вспышкой коронавируса, побудил руководящий орган европейского футбола перечислить деньги клубам досрочно. Сумма выплат каждому клубу будет колебаться от 3200 до 630 тысяч евро.

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50 млн евро получат клубы, отпускавшие игроков в 39 сборных, которые не принимают участия в стыковых матчах Европейской квалификации. 17,7 млн евро достанутся клубам, которые отпускали игроков в 16 сборных, участвующих в стыковых матчах Европейской квалификации (без учета отложенных платежей за самые стыковые матчи). 2,7 млн евро получат клубы, которые отпустят игроков на стыковые матчи (эти платежи будут проведены осенью после окончания стыковых матчей).

Клубы, которые отпускали игроков на матчи Европейской квалификации и Лиги наций УЕФА, получат 70 млн евро. Остальные 130 млн получат клубы, чьи футболисты поедут на финальный турнир Евро-2020.

Полный список клубов, а также общая сумма, которую получит каждый клуб, будут объявлены после завершения финальной стадии чемпионата Европы (то есть летом 2021 года).

Напомним, ранее было принято решение перенести Евро-2020 на следующий год из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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