УЕФА объявил официальное решение о завершении сезона и допуске клубов в еврокубки – плохие новости для Динамо

На заседании Исполнительного комитета УЕФА, которое состоялось 23 апреля в режиме видеоконференции, был принят ряд важных решений.

УЕФА призвал национальные федерации принять все возможные меры для доигрывания сезона 2019/20 в высших дивизионах и распределить места в еврокубках по обычному принципу. Напомним, сейчас все чемпионаты, кроме Беларуси, приостановлены из-за пандемии COVID-19. Также Союз позволил федерациям менять формат чемпионатов в случае, если они не успевают завершить текущий сезон.

В то же время руководящий орган европейского футбола подчеркнул приоритет здоровья футболистов, зрителей и других лиц, причастных к проведению матчей, информирует официальный сайт УЕФА.

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Кроме того, Исполком решил, что путевки в еврокубки на сезон 2020/21 будут распределяться по спортивному принципу и обозначил это в соответствующих директивах. Это прежде всего касается Бельгии и Шотландии, которые ранее выступили за решение о досрочном завершении своих национальных чемпионатов.

Однако, УЕФА все же решил позволить досрочное завершение чемпионатов в следующих случаях:

– наличие официального приказа, запрещающего проведение спортивных соревнований, из-за чего продолжение и завершение действующего сезона не представляются возможными в приемлемые сроки до начала следующего сезона;

– непреодолимые экономические проблемы, которые делают продолжение сезона невозможным, поскольку это поставит под угрозу долгосрочную финансовую стабильность внутренних турниров и/или клубов.

Если внутренние соревнования досрочно прекращены из-за вышеперечисленных уважительных причин, УЕФА потребует от соответствующей национальной ассоциации выбрать клубы для участия в еврокубковом сезоне 2020/21 на основании спортивных достижений на внутренней арене в сезоне 2019/20. В то же время Организация оставляет за собой право отказать в допуске или самостоятельно оценить возможный допуск к своим турнирам любого клуба, предложенного национальной ассоциацией.

Напомним, недавно сообщалось, что УЕФА может принять решение раздать путевки в Лигу чемпионов согласно клубному рейтингу. Теперь же, если УПЛ 2019/20 будет завершена после 23-х туров, то луганская Заря может получить право на участие в Лиге чемпионов, ведь сейчас занимает второе место. Места в еврокубках в таком случае будет распределять УАФ, которая должна сделать соответствующее представление в УЕФА.

К слову, карантин в Украине продлен до 11 мая согласно решению Кабмина.

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