Павелко наградил сборную Украины U-19 после выступления на Евро-2018

Президент ФФУ Андрей Павелко вручил награды сборной Украины U-19 за удачное выступление на чемпионате Европы-2018.

Андрей Павелко в Доме Футбола отметил сборную Украины U-19, сообщает официальный сайт ФФУ. Президент федерации вручил игрокам отличия ФФУ, тренерам – медали ФФУ "За заслуги", сотрудникам администрации сборной – почетные грамоты.

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"Вы для нас настоящие герои. Вы вошли в четверку лучших сборных Европы и получили очень хороший опыт на этом футбольном форуме. Уверен, что до старта на чемпионате мира вы подойдете в боевом составе, а тренерский штаб учтет опыт выступлений на Евро-2018. Мы же со своей стороны сделаем все необходимые условия для того, чтобы сборная эффективно подготовилась к Мундиалю, который состоится в Польше.

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Желаю вам плодотворных тренировок и успешных выступлений за свои родные клубы, а также эффективной подготовки к ответственному турниру и возможности вписать свои имена в историю мирового футбола. Низкой поклон тренерскому штабу сборной за проведенную работу. Вся футбольная Украина болеет за вас, и я хочу, чтобы это настроение поддерживало вас на предстоящем Мундиале", – сказал Павелко.